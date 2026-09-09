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Kotdwar News: क्रीड़ा-बौद्धिक प्रतियोगिताओं में जशोधरपुर ने किया श्रेष्ठ प्रदर्शन

Wed, 09 Sep 2026 06:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 09 Sep 2026 06:05 PM IST
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Jashodharpur put up an excellent performance in sports and intellectual competitions.
कण्वघाटी/किशनपुर। विद्या भारती से संबद्ध सरस्वती शिशु विद्या मंदिर श्रीकोट (श्रीनगर) में हुई संभागीय क्रीड़ा-बौद्धिक प्रतियोगिताओं में पौड़ी संभाग के छह संकुलों के 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। महादेव सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाईस्कूल जशोधरपुर का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा।
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बौद्धिक प्रतियोगिता के बाल वर्ग की कथा-कथन में कृष्टीना रावत, गीत में कृतिका, विज्ञान प्रदर्शनी में अदिति रावत, विज्ञान प्रयोग में ऋषभ सिंह प्रथम रहे। सांस्कृतिक प्रश्न मंच में कृतिका, अदिति और आयुषी अव्वल रहे। शिशु वर्ग की क्री ड़ा प्रतियोगिताओं में वंशिका ने चक्का फेंक व 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सक्षम ने चक्का फेंक और शिवांश ने 400 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य निर्मल केमनी ने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागी 16 व 17 सितंबर को बौराड़ी, टिहरी में आयोजित प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगें। संवाद
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