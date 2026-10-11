कोटद्वार: करंट लगने से सिंचाई विभाग के जेई की मौत, राजकीय आवास के बाथरूम में पड़ा मिला शव

कालागढ़ में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता का शव राजकीय आवास के बाथरूम में पड़ा मिला। करंट से जेई की मौत होने की आशंका है।शव पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार लाया गया है।

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रविवार को कालागढ़ की नई कालोनी के राजकीय आवास संख्या ए-68 में रामगंगा बांध परियोजना के सैडिल बांध पर तैनात अवर अभियंता अनिल कुमार (45) का शव बाभथरूम में पड़ा मिला।मृतक के दाहिने हाथ की उंगली करंट से झुलसी हुई मिली। अनुमान लगाया जा रहा है कि नहाने के बाथरूम में पहुचे अवर अभियंता को करंट लगा। कालागढ़ पुलिस घटना की जांच कर रही है।