कोटद्वार: करंट लगने से सिंचाई विभाग के जेई की मौत, राजकीय आवास के बाथरूम में पड़ा मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 11 Oct 2026 04:21 PM IST
सार
रामगंगा बांध परियोजना के सैडिल बांध पर तैनात अवर अभियंता अनिल कुमार का शव बाभथरूम में पड़ा मिला।मृतक के दाहिने हाथ की उंगली करंट से झुलसी हुई मिली।
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विस्तार
कालागढ़ में सिंचाई विभाग के अवर अभियंता का शव राजकीय आवास के बाथरूम में पड़ा मिला। करंट से जेई की मौत होने की आशंका है।शव पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार लाया गया है।
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रविवार को कालागढ़ की नई कालोनी के राजकीय आवास संख्या ए-68 में रामगंगा बांध परियोजना के सैडिल बांध पर तैनात अवर अभियंता अनिल कुमार (45) का शव बाभथरूम में पड़ा मिला।
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मृतक के दाहिने हाथ की उंगली करंट से झुलसी हुई मिली। अनुमान लगाया जा रहा है कि नहाने के बाथरूम में पहुचे अवर अभियंता को करंट लगा। कालागढ़ पुलिस घटना की जांच कर रही है।