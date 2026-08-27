Kotdwar News: खेती से संवरेगी पहाड़ की फिजा, बंजर खेतों को आबाद करने पर जोर

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सतपुली। पोखड़ा ब्लॉक में दिवंगत राज्य आंदोलनकारी कृष्ण मोहन जोशी एवं सात युवाओं की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि व पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोखड़ा ब्लॉक के निकट आईटीआई परिसर स्थित कृष्ण मोहन चौक में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरह के आयोजन समाज को प्रेरणा देते हैं।उन्होंने कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को पिछले 25 वर्षों से चलाया जाना सराहनीय है। पौड़ी जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा समतल खेत अधिक हैं, इसके बावजूद खेतों का बंजर पड़े रहना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने बेलपत्र का पौधा रोपकर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने कृष्ण मोहन चौक, गैस एजेंसी, आईटीआई, विद्युत विभाग, डिग्री कॉलेज, पशु चिकित्सालय और डाकघर परिसर में पौधे भी वितरित किए।कार्यक्रम में विकासखंड के 30 प्रगतिशील काश्तकारों, कवियों, लेखकों और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, गोसेवा आयोग अध्यक्ष पंडित डॉ. राजेंद्र अणथ्वाल, कार्यक्रम संयोजक पुष्कर जोशी, ब्लॉक प्रमुख संजय गुसाईं समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अध्यक्षता भगवान सिंह राणा ने की।