Kotdwar News: बड़कोट में खुलेगा स्थानीय उत्पादों का आउटलेट

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सोमवार को गंगटाड़ी में फेडरेशन की पांचवीं वार्षिक बैठक में व्यापार प्रोत्साहक ऊषा थपलियाल ने दी। उन्होंने बताया कि फेडरेशन से वर्तमान में 231 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं जिनमें 1295 महिलाएं कार्य कर रही हैं। फेडरेशन की ओर से चारधाम यात्रा मार्ग पर चार आउटलेट पहले से संचालित किए जा रहे हैं। विज्ञापन

बैठक के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी बिजेंद्र सिंह ने फेडरेशन की प्रगति की सराहना करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। संवाद सोमवार को गंगटाड़ी में फेडरेशन की पांचवीं वार्षिक बैठक में व्यापार प्रोत्साहक ऊषा थपलियाल ने दी। उन्होंने बताया कि फेडरेशन से वर्तमान में 231 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं जिनमें 1295 महिलाएं कार्य कर रही हैं। फेडरेशन की ओर से चारधाम यात्रा मार्ग पर चार आउटलेट पहले से संचालित किए जा रहे हैं।बैठक के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी बिजेंद्र सिंह ने फेडरेशन की प्रगति की सराहना करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। संवाद

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बड़कोट। स्थानीय उत्पाद तैयार करने वाली 1295 महिलाओं को अब बड़कोट में नया बाजार मिलेगा। नौगांव विकासखंड के गंगटाड़ी न्याय पंचायत की आत्मनिर्भर स्वायत्त सहकारिता कलस्टर स्तरीय फेडरेशन ने महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए पालिका क्षेत्र में दुकान ली है। जल्द ही स्थानीय उत्पादों और महिलाओं से संबंधित कॉस्मेटिक सामग्री का आउटलेट शुरू किया जाएगा।