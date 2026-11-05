Kotdwar News: बेस अस्पताल में स्थापित किया तीन बेड का बर्न वार्ड

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प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विजय सिंह ने बताया कि दीपावली पर रविवार को ओपीडी बंद रहेंगी, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में चौबीस घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अस्पताल में दो 108 एंबुलेंस और एक अस्पताल की एंबुलेंस तैयार रखी गई है।इमरजेंसी में माइक्रो बायोलॉजिस्ट डॉ. पवन, ईएमओ डॉ. विवेक और डॉ. हिमांशु तथा अस्थि विशेषज्ञ डॉ. विकास थलेड़ी की तैनाती की गई है। अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक जरूरत पड़ने पर ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे।-विशेषज्ञ बोले: ऐसे करें बचावआतिशबाजी को कुछ फासले से ही छुड़ाएं।आतिशबाजी को हाथ में पकड़कर न छुड़ाएं।ढीले कपड़े न पहनें, पानी की बाल्टी भरकर रखें।आतिशबाजी के लिए बच्चों को अकेला न छोड़ें।आंशिक झुलसने पर कपड़े से बारूद के कण हटाकर पानी चलाएं।अधिक झुलसने पर देर न करें, तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचें।