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Haridwar News: 2.20 किलो गांजा के साथ एक युवक गिरफ्तार

Tue, 06 Oct 2026 05:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 05:34 PM IST
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Youth arrested with 2.20 kg of cannabis.
हरिद्वार। रानीपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को 2.20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू, दो हजार रुपये और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है।
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एसएचओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि सोमवार रात टीम सुमननगर होते हुए 10 नंबर बांध के पास पहुंची तो एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह मुड़कर भागने लगा। पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मो. फैजान निवासी बिरामपुर, थाना स्योहारा, बिजनौर हाल सलेमपुर दादूपुर, रानीपुर बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2.20 किलो गांजा बरामद हुआ। उसने कबूला कि वह सलेमपुर में गंदे नाले के पास नाई की दुकान चलाता है। एसके राणा नाम के व्यक्ति से वह गांजा खरीदकर लाता है और ग्राहकों को उसके पास भेजता है। मंगलवार को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। संवाद
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