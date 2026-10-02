हरिद्वार: अब कागजों पर सजेगी पड़ोसी हाथियों की दुनिया, वन्यजीव सप्ताह पर पहली बार की गई है ये खास पहल

आए दिन आबादी क्षेत्र में आ रहे हाथी अब हमारे पड़ोसी हो चुके हैं, शायद यह वन विभाग की ओर से भी मान लिया गया है, इसलिए बच्चों के बीच हमारे पड़ोसी हाथी जैसे विषयों पर वन विभाग की ओर से जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई जा रही है। सबसे अच्छी चित्रकला कागजों पर उकेरने वाले बच्चों को विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा।

दरअसल, वन्य जीवों के प्रति जागरूकता और संरक्षण के लिए वन विभाग की ओर से हर साल जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसमें स्कूलों में जाकर बच्चों को वन जीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष वन विभाग की ओर से अनूठी पहल करते हुए जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई जा रही है, जो दो वर्गों में कराई जा रही है।

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पहले वर्ग में कक्षा छह से आठ तक के बच्चे और दूसरे वर्ग में कक्षा नौ से दस तक के बच्चे हिस्सा लेंगे। प्रत्येक वर्ग में तीन विषयों में से किसी एक पर चित्रकला तैयार की जाएगी। एक वर्ग से स्कूल की ओर से दो-दो विद्यार्थियों (कुल चार बच्चों) की चित्रकलाएं भेजी जा सकेंगी। सरकारी और निजी सभी स्कूल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकेंगे।प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करने के लिए स्कूल अपने छात्र-छात्राओं की चित्रकलाएं पांच अक्तूबर शाम पांच बजे तक हिलबाईपास मार्ग बिल्केश्वर कॉलोनी स्थित हरिद्वार वन प्रभाग कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसी सप्ताह विजेता बच्चों और स्कूलों के नामों की घोषणा कर पुरस्कार वितरण कर दिया जाएगा।