सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे : कांग्रेस

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प्रेस वार्ता में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने लगाए आरोपकहा, सरकार नियमों को ताक पर रख बेच रही बेशकीमती जमीनेंसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने बेशकीमती सरकारी जमीनों को राज्य के बाहर के लोगों के हाथों में सौंपने की तैयारियों का आरोप लगाया है। यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य की सरकारी जमीनों को किसी भी सूरत में खुर्द-बुर्द नहीं होने देगी।प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का गठन कर सरकारी विभागों की भूमि को नीलाम करने का रास्ता खोल दिया है। इससे नियमों को ताक पर रखकर कीमती जमीनों को लीज के माध्यम से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूमिदर किसानों की जमीनों को बेचने के लिए भी सरकार कानूनी इंतजाम कर रही है। बेशकीमती जमीनों को लीज के माध्यम से नियमों को ताक पर रखकर देने का काम किया जा रहा है।कांग्रेस के विरोध के बावजूद सरकार सरकारी विभागों की जमीनों और संपत्तियों को बेचने के लिए 17 अक्तूबर 2023 को उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कानून ले आई। इसके माध्यम से कीमती सरकारी जमीनों को भूमाफिया के हाथों में देना चाहती है। राज्यहित में बनाए गए अलकनंदा होटल को भी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। पीपीपी मोड पर लगातार संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अस्पताल भी निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। जिसका कांग्रेस विरोध करेगी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुरली मनोहर, महेश प्रताप राणा, अंजू मिश्रा, तीर्थपाल रवि, वरुण बालियान, राजवीर सिंह, रचना शर्मा आदि मौजूद रहे।