Haridwar News: यूकेडी ने की गुलदार पकड़ने की मांग
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:03 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:03 PM IST
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लालढांग। लालढांग क्षेत्र के चमरिया गांव में दस दिनों से गुलदार की दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के मंडल अध्यक्ष अरविंद रावत के नेतृत्व में गुलदार को पकड़ने की मांग के लिए चिड़ियापुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेश शर्मा को ज्ञापन दिया गया। बताया कि गुलदार गांव में जगह-जगह दिखाई दे रहा है। गांव में गन्ने के खेतों में गुलदार छिपा रहता है। गांव में अधिकांश ग्रामीणों के घर खेतों के पास ही बने हुए हैं। ऐसे में बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। गुलदार कभी भी कहीं भी दिखाई दे जाता है। ग्रामीणों में दहशत बनी हुई। उत्तराखंड क्रांति दल के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने गांव ने पिंजरा लगाकर गुलदार पकड़ने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में यूकेडी मंडल महामंत्री अंकित भंडारी, रितेश रावत, रंजन सिंह बिष्ट, भारत सिंह रावत, अंकित डोबरियाल, गौतम सिंह, सिद्धार्थ बिष्ट आदि मौजूद रहे।
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