Haridwar News: बेटे-बहू पर अभद्र व्यवहार का आरोप
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:05 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:05 PM IST
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सिडकुल। रोशनाबाद निवासी राकेश ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने बेटे और पुत्रवधू के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पीड़ित का आरोप है कि उनका बेटा और बहू उनके साथ लगातार अभद्र व्यवहार और उत्पीड़न कर रहे हैं। राकेश ने एसएसपी से मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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