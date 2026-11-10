Haridwar News: पानी की निकासी पर विवाद में लाठी-डंडों से दो लोगों को पीटा

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में एक युवक और उसके चाचा पर धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस के अनुसार, अभिषेक पाल निवासी रोशनाबाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात नवंबर को वह अपने चाचा के घर से दुकान जा रहा था। रास्ते में रुचिका प्रोविजन स्टोर के पास पड़ोसी राकेश पाल, उसके भाई चीनू और कपिल ने पानी की निकासी को लेकर उसे रोक लिया। आरोप है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही तीनों ने धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। मारपीट और गाली-गलौज से बचने के लिए वह अपनी स्कूटी मौके पर छोड़कर भाग निकला।अभिषेक के अनुसार, बाद में उसके चाचा जगबीर सिंह स्कूटी लेने पहुंचे तो सभी ने उन पर भी हमला कर दिया। आरोप लगाया कि विवाद में परिवार के अन्य महिला और पुरुष भी शामिल थे। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।