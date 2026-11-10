Haridwar News: रोडवेज बस की टक्कर से बिजनौर के पुष्पेंद्र की मौत

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- कांगड़ी में शेरों वाली मूर्ति के पास हुआ हादसा, चालक बस समेत फरारसंवाद न्यूज एजेंसीश्यामपुर। हरिद्वार-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर कांगड़ी के पास हाईवे पार करते समय एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालते हुए बस चालक की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, पुष्पेंद्र (40) गांव खुरमपुर नजीबाबाद, बिजनौर उत्तर प्रदेश किसी परिचित से मिलने कांगड़ी आए हुए थे। मंगलवार दोपहर करीब 1:25 बजे वह शेरों वाली मूर्ति के पास हाईवे पर बने डायवर्जन से सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहे थे। इसी दौरान हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पुष्पेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय निवासी लक्ष्मण ने 108 एंबुलेंस की मदद से घायल को मेला अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष नीतिश शर्मा ने बताया कि रोडवेज बस और उसके चालक की तलाश की जा रही है।