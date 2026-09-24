Haridwar News: बिना मान्यता धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर गिरेगी गाज

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माई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने बहादराबाद ब्लॉक के मदरसों का निरीक्षण किया। उन्होंने बिना मान्यता धार्मिक शिक्षा संचालित कर रहे संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर मान्यता लेने की चेतावनी दी है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण में मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान और फलाहे दारैन मॉडर्न स्कूल पाए गए। इनके पास शिक्षा विभाग की मान्यता थी, पर प्राधिकरण की नहीं। इन संस्थानों को प्राधिकरण से आवश्यक मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। गढ़मीरपुर और दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र के अन्य मदरसों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बंद हो चुके संस्थानों के बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्थानांतरित करने की जानकारी ली गई। एक संस्था ने स्वेच्छा से अपनी मान्यता सरेंडर की। दूसरी संस्था ने शिक्षा विभाग में मान्यता के लिए आवेदन किया है।डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के तहत हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की कार्रवाई बच्चों के शैक्षिक अधिकार और उनके बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।