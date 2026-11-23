सोशल मीडिया पर यह है चर्चा

सोशल मीडिया पर प्रसारित तमाम वीडियो में बताया जा रहा है कि स्वामी रामदेव धीरेंद्र शास्त्री के उस बयान पर भड़के थे, जिसमें उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण की तुलना की थी। बता देंं कि बीते दिनों धीरेंद्र शास्त्री ने कृष्ण के स्वरूप को टेढ़ा-मेढ़ा बताया था। इस पर रामदेव ने कहा कि जो देवी-देवताओं की तुलना करे, राम महान हैं, कृष्ण तो टेढ़े-मेढ़े हैं और फिर माफी मांग ली। बांके बिहारी के आगे मत्था टेक दिया, फिर वह क्यों बोल रहा है कि कृष्ण तो टेढ़े ही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कथा वाचकों की मति मारी गई है और वह पाखंडी हैं। उन्होंने कहा कि देवी-देवताओं की तुलना या अपमान करना गलत है।



महज छह दिन पहले की थी तारीफ

सबसे दिलचस्प बात यह है कि 6 दिन पहले 17 नवंबर को प्रतापगढ़ की कथा में स्वामी रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री की तारीफ की थी। उन्होंने शास्त्री को भगवान का अंशावतार बताया था। अब छह दिन के भीतर ही रामदेव की राय पूरी तरह बदल गई है।