Haridwar News: संजय ने चंडीगढ़ में लहराया परचम, इनाम में मिली बाइक
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:10 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:10 PM IST
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फोटो
- पांच पहलवानों को चित कर फाइनल में पहुंचे
- जम्मू के पहलवान को हराकर जीता खिताब
संवाद न्यूज एजेंसी
पथरी। गांव अंबूवाला निवासी संजय पहलवान ने चंडीगढ़ में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें इनाम में बाइक मिली।
कुश्ती प्रतियोगिता पंजाब चंडीगढ़ के रोपड़ गांव में हुई। उन्होंने लगातार पांच मुकाबलों में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। वह निर्णायक मुकाबले में जम्मू के पहलवान नवाज अली को शिकस्त देकर चैंपियन बने। फाइनल मुकाबला कड़ा और रोमांचक रहा। संजय ने अपने बेहतरीन दांव-पेंच का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वी पहलवान को मात दी। प्रतियोगिता जीतने पर आयोजकों की ओर से पुरस्कार में उन्हें 11 हजार रुपये नकद और एचएफ डीलक्स बाइक प्रदान की गई। संजय इससे पहले भी उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुश्तियां जीत चुके हैं। ग्रामीणों ने संजय के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संवाद
विज्ञापन
- पांच पहलवानों को चित कर फाइनल में पहुंचे
- जम्मू के पहलवान को हराकर जीता खिताब
संवाद न्यूज एजेंसी
पथरी। गांव अंबूवाला निवासी संजय पहलवान ने चंडीगढ़ में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें इनाम में बाइक मिली।
कुश्ती प्रतियोगिता पंजाब चंडीगढ़ के रोपड़ गांव में हुई। उन्होंने लगातार पांच मुकाबलों में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। वह निर्णायक मुकाबले में जम्मू के पहलवान नवाज अली को शिकस्त देकर चैंपियन बने। फाइनल मुकाबला कड़ा और रोमांचक रहा। संजय ने अपने बेहतरीन दांव-पेंच का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वी पहलवान को मात दी। प्रतियोगिता जीतने पर आयोजकों की ओर से पुरस्कार में उन्हें 11 हजार रुपये नकद और एचएफ डीलक्स बाइक प्रदान की गई। संजय इससे पहले भी उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुश्तियां जीत चुके हैं। ग्रामीणों ने संजय के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संवाद
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