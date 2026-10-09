Haridwar News: चित्रकला में समीर, प्रश्नोत्तरी में राम प्रथम
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:03 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:03 PM IST
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फोटो
हरिद्वार। श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई। इसमें छात्र-छात्राओं की ओर से बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम समीर भट्ट (शास्त्री प्रथम वर्ष), द्वितीय ध्रुव त्रिपाठी (प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष) तृतीय स्थान अभय शर्मा (प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष) ने प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी (क्विज) प्रतियोगिता में प्रथम राम शर्मा (आचार्य प्रथम वर्ष), द्वितीय श्रवण शर्मा (शास्त्री द्वितीय वर्ष) व तृतीय स्थान ध्रुव त्रिपाठी (प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष) ने हासिल किया। विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. रवींद्र कुमार, बैंक की शाखा प्रबंधक प्रिया आहूजा, सह शाखा प्रबंधक प्रियंका, संयोजक डॉ. शिवदेव आर्य आदि मौजूद रहे। संवाद
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हरिद्वार। श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई। इसमें छात्र-छात्राओं की ओर से बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम समीर भट्ट (शास्त्री प्रथम वर्ष), द्वितीय ध्रुव त्रिपाठी (प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष) तृतीय स्थान अभय शर्मा (प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष) ने प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी (क्विज) प्रतियोगिता में प्रथम राम शर्मा (आचार्य प्रथम वर्ष), द्वितीय श्रवण शर्मा (शास्त्री द्वितीय वर्ष) व तृतीय स्थान ध्रुव त्रिपाठी (प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष) ने हासिल किया। विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. रवींद्र कुमार, बैंक की शाखा प्रबंधक प्रिया आहूजा, सह शाखा प्रबंधक प्रियंका, संयोजक डॉ. शिवदेव आर्य आदि मौजूद रहे। संवाद