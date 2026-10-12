फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Report filed against dumper driver in case of death of youth

Haridwar News: युवक की मौत के मामले में डंपर चालक पर रिपोर्ट

Mon, 12 Oct 2026 04:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 04:58 PM IST
विज्ञापन
Report filed against dumper driver in case of death of youth
हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में डंपर की टक्कर लगने से हुई मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत के मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सरोज कुमार निवासी गजुआखेड़ा, थाना पिहानी, जिला हरदोई यूपी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका छोटा भाई रजनीश कुमार दादूपुर गोविंदपुर में रहता था। सात अक्तूबर को वह ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से अपने कमरे पर लौट रहा था। डैंसो चौक के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार मिक्सर डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रजनीश की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद रविवार को थाने पहुंचकर मामले में तहरीर दी। थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन


-----------------

रामलीला देखने गए युवक की बाइक चोरी

पथरी। शाहपुर में रामलीला देखने गए युवक की बाइक चोरी कर ली गई। ग्राम पुरुषोत्तमनगर, थाना पथरी निवासी आकाश ने पुलिस को बताया कि वह 10 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे दोस्तों के साथ अपनी मोटरसाइकिल से शाहपुर में रामलीला देखने गया था। उसने अपनी बाइक रामलीला मैदान के सामने सड़क पर खड़ी कर दी और दोस्तों के साथ रामलीला देखने चला गया। वापस लौटने पर बाइक मौके से गायब मिली। आसपास तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed