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Haridwar News: युवक की मौत मामले में रिपोर्ट दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 05:16 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 05:16 PM IST
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Report filed in case of death of youth
बहादराबाद। बहादराबाद क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ के पास कार की टक्कर से हुई बाइक सवार युवक की मौत के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, संजीदा बानो निवासी गाड़ोवाली, थाना पथरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा मोहम्मद जफर (18) छह अक्तूबर की शाम भारापुर गांव से गाड़ोवाली लौट रहा था। पतंजलि योगपीठ के पास बहादराबाद मार्ग पर कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में जफर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको शांतरशाह स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां से देहरादून रेफर कर दिया। देहरादून ले जाते समय उसकी मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कार चालक की तलाश की जा रही है।
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