Haridwar News: सुमन नगर में राधा माधव ट्रस्ट की हुई बैठक

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बहादराबाद । सुमन नगर में स्थित की राधा माधव ट्रस्ट की ओर से रविवार शाम को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गौसेवा, गौवंश संरक्षण, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने सहित समाजहित से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। हरियाणा से पहुंचे गौ पुत्र दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील क्रांतिकारी और राष्ट्रीय मार्गदर्शक कल्लू गिरि महाराज ने कहा कि गौवंश का संरक्षण केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सिंह ने कहा कि गोवंश का संरक्षण करने के साथ ही समाज में आपसी सद्भाव और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। इस मौके पर सचिन सोलंकी, विकास चौधरी, अर्पित कुमार, विकास चौधरी, पंकज अवाना, रेखा सिंह, दिव्या यादव, राकेश चौधरी, हर्ष कश्यप, मनोज पाल आदि मौजूद रहे।