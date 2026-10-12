हरिद्वार: पत्नी से हुई अनबन तो टावर पर चढ़ा बनारस का युवक, बुलाने की जिद पर अड़ा, मचा हड़कंप

हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गैस प्लांट चौकी के पास एक युवक पत्नी से अनबन के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक पत्नी को यहां बुलाने की जिद पर अड़ा है। युवक को टावर पर चढ़ा देख वहां हड़कंप मच गया।

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सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। युवक की पहचान विशाल राम निवासी बनारस उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वह पत्नी से अनबन के चलते टावर पर चढ़ा है। पत्नी के पीलीभीत में होने की जानकारी मिली है। पुलिस युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी है। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। युवक की पहचान विशाल राम निवासी बनारस उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वह पत्नी से अनबन के चलते टावर पर चढ़ा है। पत्नी के पीलीभीत में होने की जानकारी मिली है। पुलिस युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी है।