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Haridwar News: बाइक टकराने के बाद हुए मारपीट में प्राथमिकी दर्ज

Mon, 12 Oct 2026 05:13 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 05:13 PM IST
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FIR lodged in case of assault after bike collision
बहादराबाद। क्षेत्र में बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक पक्ष की तरफ से मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी।
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पुलिस के अनुसार, अरुण निवासी कमालपुर सैनी बांस ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते 14 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे वह अपने भाई रितिक और विकास के साथ बाइक से गांव से निकला था। तीनों धनौरी रोड पर पहुंचे तो बहादराबाद की ओर से एक बाइक पर सवार होकर आए तीन युवकों ने उनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी। इसके बाद तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। कोतवाली अमरजीत सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।
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