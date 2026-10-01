Haridwar News: ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पांच घंटे बंद रही बिजली, लोग हुए परेशान

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- कारोबार प्रभावित, पूर्व में सूचना न देने से लोग नाराजसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। ज्वालापुर के पीठ बाजार और आसपास के इलाकों में बृहस्पतिवार को बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। दोपहर में 12:30 बजे बंद हुई बिजली शाम तक 5:30 बजे के बाद बहाल हो सकी। करीब पांच घंटे तक आपूर्ति ठप रहने से घरों के कामकाज के साथ दुकानों और छोटे कारोबार पर भी असर पड़ा। व्यापारियों ने ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कटौती की पहले सूचना दी जाती तो परेशानी कम हो सकती थी।बृहस्पतिवार को विद्युत वितरण खंड ज्वालापुर प्रथम के उपसंस्थान पुल जटवाड़ा के पीठ बाजार फीडर में ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया गया। इसके लिए दोपहर करीब 12:30 बजे आपूर्ति बंद कर दी गई। पीठ बाजार, मेहतान, लोधा मंडी, रेलवे रोड, श्यामनगर, कस्साबान, हज्जवान, चौहानान और सोनिया बस्ती समेत आसपास के इलाकों में बिजली न होने से लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे। बिजली पर निर्भर दुकानों का काम भी प्रभावित हुआ। आटा चक्की, वेल्डिंग, फर्नीचर, फोटो कॉपी, प्रिंटिंग सेंटर, साइबर कैफे और इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की दुकानों पर काम अटक गया।कई कारोबारियों को ग्राहकों का काम तय समय पर पूरा करने में दिक्कत आई। शाम करीब 5:30 बजे आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता रवि कुमार ने बताया कि आपात स्थिति को देखते हुए ट्रांसफार्मर बदला गया। काम पूरा होने के बाद शाम को आपूर्ति बहाल कर दी गई।