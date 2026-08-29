Haridwar News: पंचायत घर में नियमित नहीं बैठते ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

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संवाद न्यूज एजेंसीपथरी। बादशाहपुर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पंचायत घर में नियमित रूप से नहीं बैठने और ग्रामीणों की समस्याएं नहीं सुनने की शिकायत खंड विकास अधिकारी, बहादराबाद से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। इसके चलते जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आवास, शौचालय और राशन कार्ड सत्यापन जैसे कार्यों के लिए ग्रामीणों को ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बादशाहपुर जनसंख्या के लिहाज से बड़ी पंचायत होने के साथ न्याय पंचायत भी है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पंचायत घर में बैठने का कोई निश्चित दिन और समय निर्धारित नहीं है। पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर भी अधिकारी के बैठने का रोस्टर या सूचना चस्पा नहीं की जाती है। इससे ग्रामीणों को अधिकारी के पंचायत घर में आने की जानकारी नहीं मिल पाती।ग्रामीणों ने मांग की कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पंचायत घर में बैठने के लिए सप्ताह में एक दिन निश्चित किया जाए और इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए। साथ ही नियमित जनसुनवाई कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए जाएं। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, डीएम, सीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी को भी भेजी गई है। शिकायत करने वालों में आशीष कुमार सैनी, कमल सैनी, कुंज शर्मा, अनिल कुमार, सुशील कुमार, सोनू कुमार और राधेलाल सैनी शामिल हैं।