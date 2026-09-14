फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Newborn found on the road in Ravli Mahdood; handed over to Childline

Haridwar News: रावली महदूद में सड़क पर मिला नवजात, चाइल्ड लाइन को सौंपा

Mon, 14 Sep 2026 12:23 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Newborn found on the road in Ravli Mahdood; handed over to Childline
सिडकुल थाना क्षेत्र में तड़के एक नवजात शिशु सड़क पर पड़ा मिला। एक महिला ने कपड़े से साफ कर उसे अपने पास रखा। सूचना पर पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची। नवजात को चाइल्ड लाइन की टीम के सुपुर्द कर दिया गया। स्वास्थ्य परीक्षण में वह ठीक निकला, इसके बाद उसे विशेष दत्तक गृह रोशनाबाद में रखा गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए शिशु को छोड़ने वालों की तलाश में जुट गई है।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, रावली महदूद ब्रह्मपुरी में रविदास मंदिर मार्ग पर जन्म के तुरंत बाद एक नवजात को कोई छोड़ गया। शिशु के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। यहीं रहने वाले करमवीर की पत्नी कविता ने शिशु को उठाया और घर ले जाने के बाद उसे कपड़े से साफ किया उसकी देखरेख की। साथ ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय शाह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। महिला व आसपास के लेागों से जानकारी जुटाई। शिशु को अपने संरक्षण में लिया। इसके बाद शिशु को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन

नवजात बालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें वह स्वस्थ पाया गया। इसके बाद टीम नवजात को बाल कल्याण समिति में पेश हुई। समिति के आदेश पर रोशनाबाद स्थित विशेष दत्तक गृह में दाखिल किया गया, जहां उसकी देखरेख की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed