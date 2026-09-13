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हरिद्वार: सिडकुल के ब्रह्मपुरी में सड़क किनारे मिला नवजात; सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

Sun, 13 Sep 2026 12:35 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 12:35 PM IST
सार

ब्रह्मपुरी इलाके में लोगों को सड़क किनारे नवजात मिला। नवजात का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें नवजात स्वस्थ पाया गया।

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Haridwar News Newborn found by roadside in Bramhapuri SIDCUL police scanning CCTV footage
नवजात (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : FreePik

विस्तार
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हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में सुबह सड़क किनारे नवजात मिला है। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन और सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अपने कब्जे में लिया।

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नवजात का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें नवजात स्वस्थ पाया गया। नवजात बेटा है। पुलिस ने बच्चे को सड़क पर छोड़ने वाले की जानकारी जुटाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

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