हरिद्वार: सिडकुल के ब्रह्मपुरी में सड़क किनारे मिला नवजात; सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में सुबह सड़क किनारे नवजात मिला है। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन और सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को अपने कब्जे में लिया।

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