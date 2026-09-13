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हरिद्वार: जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी; जेल में बंद महिला के पति पर आरोप

Sun, 13 Sep 2026 11:39 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 11:39 AM IST
सार

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को धमकी दी गईहै। जेल में बंद महिला बंदी के पति हिमांशु चड्ढा पर धमकी देने का आरोप है।

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Haridwar Senior Superintendent of District Jail receives threat in the name of Lawrence Bishnoi
फोन से धमकी - फोटो : istock

विस्तार
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हरिद्वार जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फोन कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए धमकी दी गई।

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सामने आया कि जेल में बंद महिला बंदी के पति हिमांशु चड्ढा पर धमकी देने का आरोप है। वरिष्ठ अधीक्षक ने एसएसपी को पत्र भेजकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिडकुल पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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