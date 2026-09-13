हरिद्वार: जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी; जेल में बंद महिला के पति पर आरोप

हरिद्वार जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फोन कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए धमकी दी गई।

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