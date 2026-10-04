Haridwar News: केएलसीए येलो ने नौ रनों से जीता इंडोर मैच

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अयान गुप्ता बने मैन ऑफ द मैचसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कृष्णा नगर कनखल में केएलसीए इंडोर में 25 ओवर का मैच खेला गया। रोमांचक खेल में केएलसीए येलो 9 रन से मैच जीत गई। विजेता टीम और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।केएलसीए ब्ल्यू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। केएलसीए येलो ने 25 ओवर में 117 रन बनाए। टीम की ओर से रियांश हसीजा ने (39),रियांश राठी ने (10), सक्षम मलासी ने (10) रनों का योगदान दिया। केएलसीए ब्ल्यू की ओर से मनहर मल्होत्रा (3), मोहम्मद गौरीश (2), देव अत्री और आरण अग्रवाल ने (1-1) विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करते हुए केएलसीए ब्ल्यू 23.2 ओवर में 108 रन ही बना पाई। साक्षात मलिक ने (26), वैष्णवी सैनी (पीहू) ने (23) और मनहर मल्होत्रा ने (10) रन बनाए। केएलसीए येलो की ओर से अयान गुप्ता ने (4), सार्थक जैन ने (3), रियांश राठी और वत्सल भंडारी ने 2-2 और देवांश कोठियाल ने (1) विकेट लिया। अयान गुप्ता को अच्छी गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया।