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- बजट स्वीकृति के साथ ही कार्यदायी संस्था से कैबिनेट मंत्री ने शुरू कराया निर्माण कार्य

माई सिटी रिपोर्टर

हरिद्वार। कुंभ मेले की तैयारियों के क्रम में सप्तऋषि क्षेत्र में सप्त सरोवर मार्ग के नवनिर्माण कार्य शनिवार को शुरू कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपये के बजट से इस कार्य को 30 दिन के भीतर पूरा करेगा। बता दें कि सर्वाधिक धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सप्तऋषि क्षेत्र में करीब 18 साल के लंबे अंतराल के बाद कुंभ मेला बजट से चमकाने की योजना बनी है। धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में वर्ष 2009 में सड़क मार्ग का निर्माण किया गया थ। इस बीच जलोत्सारण योजना के तहत जगह-जगह सीवर लाइन आदि निर्माण कार्य शुरू किया गया। सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया था, जिसके चलते आवागमन में राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। सड़क के बनने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के लिहाज से भी यह कार्य बेहद अहम है। सप्त सरोवर मार्ग पर सालभर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। इस मार्ग पर भारत माता मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भूमानिकेतन मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर समेत कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। इस महत्वपूर्ण मार्ग के निर्माण कार्य का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और महापौर किरण जैसल ने किया। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज, स्वामी नारेशनंद महाराज, सुनील सेठी और शिवकुमार सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे।

- सप्त सरोवर मार्ग के नवनिर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की पहल हुई सफल