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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। हत्या के मामले में पैरवी करने पर एक महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने पहले इंस्टाग्राम ग्रुप में महिला के पति के साथ गाली-गलौज करते हुए घर में घुसकर हत्या करने की धमकी दी। इसके अगले दिन आधी रात को आरोपियों की गाड़ी महिला के घर के बाहर से गुजरी और इसी दौरान गली में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, शेफाली वैद्य निवासी शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके परिवार से संबंधित हत्या का मुकदमा जिला न्यायालय रोशनाबाद में विचाराधीन है। आरोप है कि मामले में विपक्षियों ने उनके जेठ अमरजीत चौधरी की 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी थी जबकि उनके पति भी गोली लगने से घायल हुए थे। आरोप है कि 18 नवंबर को एक इंस्टाग्राम ग्रुप में मानू उर्फ मंदीप, खाटू उर्फ जतिन चौधरी और जोली उर्फ रजत चौधरी ने उनके पति के साथ गाली-गलौज की।आरोप है कि तीनों ने उन्हें घर में घुसकर मारने की धमकी दी। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।