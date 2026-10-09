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हरिद्वार में भारी ओलावृष्टि: मची अफरा तफरी, ओले गिरने से कई गाड़ियों के शीशे टूटे, जान बचाने के लिए भागे लोग

Fri, 09 Oct 2026 12:15 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, सिडकुल (हरिद्वार)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिडकुल (हरिद्वार) Published by: Renu Saklani Updated Fri, 09 Oct 2026 12:15 PM IST
सार

हरिद्वार में तेज ओलावृष्टि के दौरान बड़े-बड़े ओले गिरने से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कई गाड़ियों के शीशे टूटने की सूचना है। खुद को बचाने के लिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ा।

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Heavy hailstorm in haridwar sparks panic hailstones Shatter car windows people run for safet
कई गाड़ियों के शीशे टूटे - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हरिद्वार में अचानक हुई भीषण ओलावृष्टि से लोगों में हड़कंप मच गया। आसमान से बड़े-बड़े ओले गिरने के कारण सड़क पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ओलावृष्टि की चपेट में आने से कई गाड़ियों के शीशे टूटने की सूचना है।

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अचानक बदले मौसम और तेज ओलावृष्टि ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। बड़े-बड़े ओले गिरते देख लोग खुद को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सड़क पर मौजूद लोग ओलों से बचने के लिए इधर-उधर जाते नजर आए। कुछ ही देर में इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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ओलावृष्टि की तेज मार से वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियों के शीशे टूटने की सूचना सामने आई है। अचानक हुई इस घटना से लोग दहशत में आ गए। सड़क पर मौजूद लोगों के लिए ओलों से बचना मुश्किल हो गया और उन्होंने सुरक्षित जगहों पर पहुंचकर खुद को बचाने की कोशिश की।

 

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