हेमकुंड साहिब: सीजन की तीसरी बर्फबारी, मौसम बदलने से रात में बदली पहाड़ों की तस्वीर, कल बंद होंगे कपाट
मौसम विभाग की ओर से आज भी पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं
देर रात मौसम खराब होने के बाद हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई। कल हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने हैं।
विस्तार
उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हेमकुंड साहिब में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। देर रात अचानक मौसम खराब होने के बाद यहां बर्फबारी हुई। मौसम का मिजाज बदलने से ठंड भी बढ़ गई। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ऐसे समय हुई है, जब यात्रा सीजन अपने समापन की ओर है।
सिखों के प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब में हर साल देश-विदेश से श्रद्धालु यहां मत्था टेकने पहुंचते हैं। यहां मौसम तेजी से बदलता है। इस सीजन में हेमकुंड साहिब में अब तक तीन बार बर्फबारी हो चुकी है। देर रात हुई ताजा बर्फबारी से एक बार फिर यहां सर्द मौसम का असर देखने को मिला।
हेमकुंड साहिब के कपाट कल बंद होने हैं। इसके साथ ही इस वर्ष की तीर्थयात्रा का समापन हो जाएगा। कपाट बंद होने से पहले हुई बर्फबारी ने यहां के मौसम में ठंडक बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा सीजन का अंतिम दौर है।
बारिश और तूफान का असर, पहाड़ों के साथ मैदानों में भी गिरा पारा
लगातार दो दिन तक हुई बारिश और आंधी-तूफान का असर सीधा तापमान पर पड़ा है। बृहस्पतिवार को भले मौसम शुष्क रहा लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों में पारा गिरने से ठंड का अहसास हुआ तो मैदानी इलाकों में मौसम सुहाना रहा। उधर नौ अक्तूबर को भी प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अन्य जिलों में गर्जन और बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।
ये भी पढे़ं...उत्तराखंड भाजपा: राज्यसभा प्रत्याशी दिनेश आर्य आज निर्विरोध निर्वाचित होंगे, कुमाऊं को 12 साल बाद मिलेगी जगह
वहीं, बृहस्पतिवार के मौसम के आंकड़ों पर नजर डालें तो देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री गिरावट के साथ 27.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री बढ़ोतरी के साथ 18.6 डिग्री दर्ज किया। पर्वतीय इलाकों में यह अंतर अधिक रहा। आने वाले दिनों की बात करें तो 14 अक्तूबर तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा।