Haridwar News: युवक पर रॉड-चाकू से हमला करने आरोप में प्राथमिकी

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संवाद न्यूज एजेंसीपथरी। थाना क्षेत्र में पूर्व पुलिस कर्मचारी के भाई से मारपीट कर रॉड-चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जबकि तीसरे ने चाकू से गले पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, शेर सिंह निवासी बहादरपुर जट ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 सितंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे उसका भाई ललित कुमार गांव के अंबेडकर चौक पर सब्जी लेने गया था। आरोप है कि वहां पहले से घात लगाए राहुल, शेखर और प्रवेश ने उस पर हमला कर दिया। शेखर और प्रवेश ने लोहे की रॉड से सिर पर वार किया, जबकि राहुल ने चाकू से गले पर हमला किया।आरोप है कि चाकू के वार से बचने के लिए ललित ने हाथ आगे किया, जिससे हाथ और गर्दन के पास गंभीर चोट आई। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। शेर सिंह ने बताया कि आरोपियों से पहले भी विवाद हो चुका है और उनके खिलाफ वर्ष 2025 में दो मुकदमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।