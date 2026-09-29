Haridwar News: कार की मांग पूरी न होने पर रिश्ता तोड़ने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

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- सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, सगाई का सामान वापस न करने का आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र निवासी युवती ने मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र निवासी युवक और उसके परिजनों पर शादी से पहले दहेज में कार की मांग करने और मांग पूरी न होने पर रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, सिडकुल के एक गांव निवासी युवती ने तहरीर में बताया कि 14 जनवरी 2026 को पुरकाजी के हरिनगर निवासी नितिन, उसके पिता मुन्ना मास्टर, मां शकुंतला, बहन नीतू, भाई दीपांशु और अन्य रिश्तेदार उसे देखने आए थे। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हुआ और 19 अप्रैल को सगाई व 13 सितंबर को शादी की तारीख तय हुई।युवती का आरोप है कि 19 अप्रैल को उसके परिजन सगाई का सामान लेकर नितिन के घर पहुंचे। इसमें सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, नकदी, मिठाई, फल और मिलाई का सामान शामिल था। कुल करीब 5.50 लाख रुपये का सामान व खर्च हुआ। आरोप है कि बाद में सामान लौटाने के बजाय परिजन बहाने बनाकर टालते रहे।20 मई को नितिन और उसके परिजनों ने शादी में कार की मांग रख दी। मांग पूरी न होने पर रिश्ता खत्म करने की बात कही। युवती के पिता ने सामान व खर्च वापस मांगा लेकिन आश्वासन के बावजूद कुछ वापस नहीं किया गया। थानाध्यक्ष अजय शाह ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।