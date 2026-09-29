Haridwar News: पत्नी से विवाद के बाद बच्चों को नहर में फेंकने पहुंचा युवक, बचाया

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। पत्नी से विवाद के बाद गुस्से में एक युवक अपने तीन मासूम बच्चों को लेकर प्रेमनगर घाट पहुंच गया। आरोप है कि युवक बच्चों को गंगनहर में फेंकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान घाट के आसपास मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ गई। लोगों ने युवक को पकड़कर बच्चों को उसके कब्जे से सुरक्षित निकाल लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काउंसिलिंग की और वापस घर भेज दिया।पुलिस के अनुसार, टिबड़ी निवासी युवक की अपनी पत्नी से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद वह अपने तीन छोटे बच्चों को लेकर प्रेमनगर घाट पहुंच गया। यहां वह बच्चों को नहर में फेंकने की कोशिश कर रहा था। समय रहते स्थानीय लोगों ने उसे रोक लिया।सूचना पर ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाया। पुलिस ने उसकी पत्नी को भी बुलाकर दोनों की काउंसलिंग की। युवक ने पुलिस को बताया कि गुस्से में उसने यह कदम उठाने का फैसला किया था और बच्चों को नहर में फेंकने के बाद खुद भी कूदने की बात कही। पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति नशे का आदी है और आए दिन विवाद करता है। एसएचओ चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि दंपती को समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया है।