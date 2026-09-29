लोक अदालत : त्वरित विवाद निस्तारण पर जोर
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 06:24 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 06:24 PM IST
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रोशनाबाद। स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ एक समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्ष नीतू जोशी ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी दी।
स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष ने बताया कि अब पक्षकारों के निवेदन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वाद की सुनवाई हो सकेगी। बैठक में नई मानक संचालन प्रक्रिया के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा हुई। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। आमजन को त्वरित विवाद निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी बात हुई।
डाक विभाग, विद्युत विभाग, बीमा विभाग, जल संस्थान सहित अन्य जनोपयोगी सेवा विभागों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। संबंधित अधिकारियों को नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्हें स्थायी लोक अदालत के समक्ष लंबित प्रकरणों में सहयोग और समन्वय प्रदान करने को कहा गया। स्थायी लोक अदालत, हरिद्वार जनसामान्य को त्वरित और प्रभावी विवाद निस्तारण की सुविधा देने के उद्देश्य से ऐसी बैठकें आयोजित कर रही है। संवाद
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स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष ने बताया कि अब पक्षकारों के निवेदन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वाद की सुनवाई हो सकेगी। बैठक में नई मानक संचालन प्रक्रिया के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा हुई। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और संबंधित विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। आमजन को त्वरित विवाद निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी बात हुई।
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डाक विभाग, विद्युत विभाग, बीमा विभाग, जल संस्थान सहित अन्य जनोपयोगी सेवा विभागों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। संबंधित अधिकारियों को नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्हें स्थायी लोक अदालत के समक्ष लंबित प्रकरणों में सहयोग और समन्वय प्रदान करने को कहा गया। स्थायी लोक अदालत, हरिद्वार जनसामान्य को त्वरित और प्रभावी विवाद निस्तारण की सुविधा देने के उद्देश्य से ऐसी बैठकें आयोजित कर रही है। संवाद
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