Haridwar News: दहेज के लिए प्रताड़ित करने में पति सहित सात पर प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पति समेत ससुराल पक्ष के सात लोगों पर दहेज और कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मारपीट करते हुए उसका मानसिक उत्पीड़न भी किया गया। महिला हेल्पलाइन में चली काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, सेक्टर-1 बीएचईएल निवासी नेहा जोशी ने बताया कि उनकी शादी 28 नवंबर 2024 को शिवालिक नगर निवासी आदित्य अवस्थी के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज और कार की मांग करने लगे। आरोप है कि पति नशा करते हैं और गाली-गलौज व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हैं।अक्तूबर 2025 में करवाचौथ से पहले रात में सोते समय पति ने उसके सिर पर मुक्कों से वार किया। बचने के लिए उसने सास-ससुर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने भी उसे ही चुप रहने के लिए कहा। आरोप है कि सहारनपुर में भी इसी तरह मारपीट की गई। फैक्टरी में काम के दौरान भी पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार और ऑफिस में हाथ उठाया।आरोप लगाया कि सास माधुरी शर्मा और ननद प्राची खन्ना वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करते हुए वीडियो कॉल कर गाली-गलौज करती। दहेज के ताने देती हैं। ननदोई हर्ष खन्ना भी गाली-गलौज और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। ननद के ससुर अनूप खन्ना अभद्र टिप्पणी, उनकी पत्नी किरन खन्ना अपमानजनक टिप्पणी करती रही।आरोप है कि बीती 21 मई की रात पति उसे मायके छोड़कर चले गए और इसके बाद उसे वापस लेने नहीं आए। 9 जून और 24 जून को उसने पति को वापस ले जाने के लिए संदेश भेजे, लेकिन 24 जून को पति ने उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।