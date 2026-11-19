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बृहस्पतिवार को एक सादे कार्यक्रम में गांव धनपुरा निवासी सूरज पुत्र रमन को बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल की चाबी सौंपी। सूरज जूते पॉलिश कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनकी पुरानी व्हीलचेयर टूट चुकी थी। ऐसे में उनका मासूम बेटा पीछे से धक्का देकर उसे काम पर ले जाता था। बेटा घर पर नहीं होता तो सूरज काम पर भी नहीं जा पाते थे।कुछ दिन पहले सूरज ने सामाजिक कार्यकर्ता मौहम्मद सलीम को अपनी परेशानी बताई थी। इसके बाद सलीम ने कई जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं मिली। संवाद