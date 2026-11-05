हरिद्वार कुंभ : कुंभ कार्य से मायापुर समेत कई कॉलोनियों में पेयजल समस्या

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- मायापुर क्षेत्र में बृहस्पतिवार को पूरे दिन हुई पेयजल की किल्लतमाई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। कुंभ मेले की तैयारियों के क्रम में बृहस्पतिवार को पूरे दिन पेयजल लाइनों की मरम्मत और नई लाइन बिछाने का कार्य किया गया। इसके चलते मायापुर क्षेत्र में आपूर्ति नहीं हो सकी। सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। इस मरम्मत और निर्माण कार्य के कारण लोगों को पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ा।स्थानीय निवासियों को दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मायापुर, देवपुरा, विकास कॉलोनी, पंचवटी कॉलोनी, विवेक विहार, गोविंदपुरी, श्रवणनाथ नगर और निर्मल छावनी सहित कई कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। इन क्षेत्रों के निवासियों को फिलहाल विभाग ने पूर्व में ही सूचित कर दिया था।कुंभ मेला बजट के तहत इन प्रभावित कॉलोनियों की आपूर्ति व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। उम्मीद है कि यह कार्य पूरा होने के बाद पेयजल आपूर्ति की समस्या का दीर्घकालिक समाधान हो जाएगा। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता विपिन चौहान ने बताया कि मेला में बनी कार्ययोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। जल संस्थान व जल निगम की तरफ से नई लाइनें बिछाने के साथ मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं। कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं।