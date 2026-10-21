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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Demand for a ban near the BHEL Foundry Gate

Haridwar News: भेल फाउंड्री गेट के पास पर रोक की मांग

Wed, 21 Oct 2026 12:35 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:35 AM IST
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Demand for a ban near the BHEL Foundry Gate
राष्ट्रीय व्यापार मंडल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने डीएम मयूर दीक्षित को भेजे पत्र में बताया कि भेल फाउंड्री गेट के पास एक मेला लग हुआ है। इस मेले की वजह से सड़क पर रोजाना घंटों जाम लग रहा है। इसकी वजह से यातायात की पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई है। ये मार्ग सिडकुल और भेल कर्मचारियों के आने- जाने का मुख्य मार्ग है, इतने व्यस्त मार्ग में इस प्रकार के मेला का आयोजन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हफ्तों तक चलने वाले मेले के लिए कोई पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं की गई है। न ही सुरक्षा के प्रबंधन किए गए हैं, इसलिए, जनहित में मेले को तत्काल रोका जाए।
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