Haridwar News: कांग्रेस ने सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों पर चलाया हस्ताक्षर अभियान

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हरिद्वार। ब्लॉक मायापुर एवं जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने भाजपा शासन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी, महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य और सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से जवाब मांगा। कहा कि जनता का पैसा है, इसलिए, सीएम एक-एक रुपये का हिसाब दें।जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि जिन सरकारी फैसलों पर सवाल उठे हैं, उनकी मंजूरी, भुगतान और जांच का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके पैसे के इस्तेमाल पर उंगली उठी तो सरकार ने क्या कार्रवाई की। मुख्यमंत्री धामी हर मंच से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आज हरिद्वार से हम उनसे पूछ रहे हैं कि जब सवाल उनके अपने मंत्रिमंडल तक पहुंचता है तो उस नीति पर अमल कैसे होता है, मुख्यमंत्री बताएं कि किन आरोपों की जांच कराई गई, जांच किसे सौंपी गई और उसका क्या नतीजा निकला। जहां जांच शुरू नहीं हुई, वहां देरी की वजह बताएं।इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अजय गिरी, पूर्व सभासद अशोक शर्मा, ओम मलिक, करन सिंह राणा, गौरव गोस्वामी, रूपांशु प्रधान, पार्षद सुनील कुमार सिंह, प्रदीप वर्मा, संदीप सिंह, सचिन पाल, मोहित अरियाल, मोहित, आशुतोष, रोहित, अंशु, कुनाल निषाद, हर्ष यादव, मानव, केशव ठाकुर, जतिन बब्बर, मोहित बब्बर, हिमांशु, गौरव, कुलदीप, शिवम यादव, सन्नी कुमार, रमेश कुमार, देवांग पंवार, निशांत सचदेवा, आदित्य चंचल, सचिन कुमार, राजू, मनीष बंसल, विराट सिंह, सचिन जैन, दीपक सिंह, डुंगर सिंह, अतुल गिरी, तरनजीत सिंह, उपेंद्र आदि मौजूद रहे।