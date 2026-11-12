Haridwar News: तीन तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पति समेत छह पर प्राथमिकी

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पथरी। थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति पर तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से निकालने और ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट व प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति समेत छह लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस के अनुसार, आमना प्रवीन निवासी सुल्तानपुर आदमपुर कोतवाली लक्सर ने पुलिस को दी तहरीर में ने बताया कि करीब 17 साल पहले उसकी शादी नाजिम निवासी निवासी पदार्थों के साथ हुई थी। दोनों के तीन बच्चे हैं, जिनमें 16 वर्षीय बेटा और 14 व पांच वर्ष की दो बेटियां हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति नाजिम, सास समीना, देवर नईम, अफरोज पत्नी नईम और ननद नाजीमा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे हैं।नौ नवंबर को ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। इसके बाद पति ने तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही पति ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। एसपी दीपक सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।