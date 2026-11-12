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Haridwar News: बीबी फातिमा की शहादत की याद में लगाया रक्तदान शिविर

Thu, 12 Nov 2026 05:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Updated Thu, 12 Nov 2026 05:24 PM IST
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Blood Donation Camp Held in Memory of the Martyrdom of Bibi Fatima
हरिद्वार। बीबी फातिमा जहरा की शहादत की याद में बृहस्पतिवार को अंजुमन फरोग-ए-अजा की ओर से इमामबाड़ा अहबाबनगर में रक्तदान शिविर लगाया गया। संस्था के अध्यक्ष हैदर नकवी ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा जहरा की शहादत की याद में संस्था की ओर से तीन दिन तक मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही पिछले पांच वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर भी लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराकर किसी की जिंदगी बचाने में योगदान देना है। नजीबाबाद से पहुंचे मौलाना आरिफ हुसैन ने मजलिस को संबोधित किया। सचिव फिरोज जैदी व कोषाध्यक्ष सैयद एहतेशाम अब्बास जैदी ने भी विचार रखे। ब्लड वॉलंटियर्स टीम के अनिल अरोड़ा, विक्रम रक्तदाताओं का हौंसला बढ़ाया। इस दौरान मो. जमा, जाफर हुसैन, इस्तेखार, शबीह हादी, अफसार, जिकरा नकवी, मोहसिन, फिरोज खान, अब्दुल्लाह, नरजिस फातिमा, बिलाल रजा आदि मौजूद रहे।
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