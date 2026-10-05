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हरिद्वार: ज्वालापुर में बेकाबू बस का कहर, पांच वाहनों को मारी टक्कर, चालक का हाथ कटकर अलग, एक कुत्ते की भी मौत

Mon, 05 Oct 2026 10:42 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Mon, 05 Oct 2026 10:42 AM IST
सार

ज्वालापुर में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और निजी अस्पताल के बाहर खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया।

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Bus Accident in Haridwar Jwalapur Speeding Bus Rams Into Auto and Four Cars Driver Seriously Injured
बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हरिद्वार के ज्वालापुर में सोम्वार को तेज रफ्तार बस के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्गा चौक के पास बेकाबू बस ने एक ऑटो और चार कारों को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक त्रिलोक सिंह गुसाईं गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनका एक हाथ कटकर अलग हो गया। उन्हें उपचार के लिए जौलीग्रांट हायर सेंटर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, हादसा ज्वालापुर के दुर्गा चौक के पास हुआ। तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे निजी अस्पताल के बाहर खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। बस ने वहां खड़े एक ऑटो और चार कारों को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान एक कुत्ता भी बस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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बस चालक को हिरासत में लिया
हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे। दुर्घटना के कारण सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलने पर ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली।

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पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। प्रारंभिक तौर पर बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक त्रिलोक सिंह गुसाईं को उपचार के लिए जौलीग्रांट हायर सेंटर रेफर किया गया है। 

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