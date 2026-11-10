Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Accident on Haridwar-Najibabad Highway Vehicle hits motorcycle child killed couple injured

हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर हादसा: रसियाबढ़ के पास वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बच्चे की मौत, दंपती घायल

Tue, 10 Nov 2026 09:38 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 10 Nov 2026 09:38 PM IST
विज्ञापन
Accident on Haridwar-Najibabad Highway Vehicle hits motorcycle child killed couple injured
सड़क हादसा - फोटो : प्रतीकात्मक

हरिद्वार-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। रसियाबढ़ के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान दंपती के साथ मौजूद तीन वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है। दंपती समेत दो घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है। 

विज्ञापन


UK Top News: लगातार हत्याओं से दहला दून, गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद, योगनगरी में सीएम की बड़ी घोषणाएं

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed