हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर हादसा: रसियाबढ़ के पास वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बच्चे की मौत, दंपती घायल
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 10 Nov 2026 09:38 PM IST
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हरिद्वार-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। रसियाबढ़ के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान दंपती के साथ मौजूद तीन वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है। दंपती समेत दो घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है।
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