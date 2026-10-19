फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   A one-sided victory for KLCA

Haridwar News: केएलसीए की एकतरफा जीत

Mon, 19 Oct 2026 07:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:55 PM IST
विज्ञापन
A one-sided victory for KLCA
शौर्य चुनियाल बने मैन ऑफ द मैच
विज्ञापन

श्यामपुर स्थित डिप्स ग्राउंड में खेले गए तीसरे डिप्स अंडर-12 क्रिकेट टूर्नामेंट में केएलसीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मॉडर्न स्कूल क्रिकेट अकादमी को 252 रनों से करारी शिकस्त दी। एक तरफा जीत में शौर्य चुनियाल मैन ऑफ द मैच बने।
मैच में केएलसीए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 283 रन बनाए। टीम की ओर से कप्तान पलक चौधरी ने शानदार 89 रन, सूर्यांश शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 84 रन, आकर्ष अरोड़ा ने 17 रन और रियांश कंडारी ने 16 रन का योगदान दिया।
विज्ञापन


मॉडर्न स्कूल क्रिकेट अकादमी की ओर से आरव बिष्ट ने 2 विकेट, जबकि, अनुराग राणा और अर्नव रावत ने 1-1 विकेट हासिल किया।

284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मॉडर्न स्कूल क्रिकेट अकादमी की टीम केएलसीए के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई। केएलसीए के गेंदबाजों ने आक्रामक गेंदबाजी करते हुए मात्र 20.2 ओवरों में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया और टीम को 252 रनों से शानदार जीत दिलाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


केएलसीए की ओर से शौर्य चुनियाल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। तेजस्विन राजवंश और विधान मिश्रा ने 2-2 विकेट और देवांश कोठियाल ने 1 विकेट हासिल किया। मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले शौर्य चुनियाल को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

केएलसीए के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर अपनी प्रतिभा और दमदार खेल का परिचय दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed