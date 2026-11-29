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टनकपुर (चंपावत)। टनकपुर के गांधी मैदान में उत्तराखंड की संस्कृति की उत्तरायणी पर्व पर धूम मचेगी। इसके लिए हरेला क्लब ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 और 16 जनवरी को कौतिक होगा। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, निर्धन कन्याओं का विवाह और निशुल्क नेत्र शिविर भी लगाया जाएगा। रविवार को क्लब की बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई। क्लब सचिव माधवानंद जोशी ने बताया कि उतरायणी के दिन सुबह शारदा घाट से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें छोलिया कलाकार प्रस्तुति देंगे। कौतिक में निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए पंजीयन दस जनवरी तक करा सकते हैं। 21वें मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहां ब्लॉक अध्यक्ष डीडी भट्ट आदि मौजूद रहे। संवाद