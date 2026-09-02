Champawat News: मां वाराही धाम में उमड़े श्रद्धालु, लिया आशीर्वाद

विज्ञापन

पीठाचार्य कीर्तिबल्लभ जोशी और भुवन चंद्र जोशी ने विधि-विधान से पूजा संपन्न कराई। मुख्य पुजारी महेश पुजारी ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। पूजा में गहड़वाल खाम के त्रिलोक सिंह बिष्ट, चम्याल खाम के गंगा सिंह चम्याल, वालिक खाम के बद्री सिंह बिष्ट और लमगड़िया खाम के प्रमुख वीरेंद्र लमगड़िया ने मां वाराही की विशेष पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-शांति की कामना की।सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समांदेवीधुरा बगवाल मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने कुमाऊंनी, नेपाली, पंजाबी, गढ़वाली और राजस्थानी संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ‘जय देवी मां वाराही...’, ‘आयूं तेरा द्वार...’ की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों पर दर्शक झूम उठे। मेला समिति के अध्यक्ष हीरा बल्लभ जोशी ने कलाकारों और दर्शकों का आभार जताया। संवाद