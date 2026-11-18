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बैठक में कोलीढेक के अभिभावकों के साथ बच्चों की सुरक्षा और विद्यालय आने-जाने की समस्या पर चर्चा की गई। अभिभावकों ने तेंदुए की दहशत के चलते बच्चों को अकेले स्कूल भेजने में असमर्थता जताई। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य सचिन जोशी ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि वे स्वयं कोलीढेक पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित विद्यालय तक छोड़ने आएंगे। अपने इसी वादे को निभाते हुए सचिन जोशी बुधवार सुबह ही कोलीढेक पहुंच गए। उन्होंने वहां से बच्चों को एकत्र किया और स्वयं उनके साथ चलकर उन्हें विद्यालय तक पहुंचाया। अभिभावकों ने सचिन की पहल की सराहना की। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से क्षेत्र में तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने, स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।वन विभाग की पकड़ से बहार तेंदुआलोहाघाट। सुई-पऊ के डुंगरी क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोर हर्षित पुजारी को निवाला बनाने वाला तेंदुआ घटना के 14 दिन बाद भी पकड़ में नहीं आया है। तेंदुए के डर से लोग शाम होते ही घरों में दुबक रहे हैं और वह सुबह-शाम घूमने तक नहीं जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की शाम को छमनिया स्टेडियम के पास तेंदुए के गुर्राने की आवाजें सुनाई दीं। रेंजर रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में छह पिंजरे लगाए गए हैं। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 12 कैमरा ट्रैप और दो लाइव कैमरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग की टीमें जंगल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही हैं लेकिन तेंदुआ अभी तक पिंजरों के आसपास भी नहीं पहुंचा है।