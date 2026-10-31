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बीस सूत्री कार्यक्रम में चंपावत लगातार दूसरे माह प्रथम: सितंबर में 99.17 फीसदी अंक; पिथौरागढ़ दूसरे स्थान पर

Sat, 31 Oct 2026 11:37 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत
अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत Published by: Heera Updated Sat, 31 Oct 2026 11:37 AM IST
सार

चंपावत ने बीस सूत्री कार्यक्रम में लगातार दूसरे माह प्रथम स्थान पाया। सितंबर मूल्यांकन में 120 में से 119 अंक (99.17%) मिले। पिथौरागढ़ दूसरे और चमोली तीसरे स्थान पर रहे।

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Champawat first in the twenty-point program for the second consecutive month
चंपावत - फोटो : अमर उजाला

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चंपावत जनपद ने बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चंपावत ने लगातार दूसरे माह यह उपलब्धि हासिल की है। सितंबर माह की मूल्यांकन तालिका में चंपावत को 120 में से 119 अंक मिले, जो 99.17 फीसदी अंक दर्शाता है। जनपद ने 39 मदों में से 38 में 'ए' श्रेणी पाई। एक मद में 'बी' श्रेणी मिली, जबकि कोई 'सी' या 'डी' श्रेणी नहीं मिली।

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बीस सूत्री कार्यक्रम विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करता है। चंपावत का प्रथम स्थान योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है। मूल्यांकन तालिका में पिथौरागढ़ 96.58 फीसदी अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि चमोली ने 95.73 फीसदी अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

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जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत परिकल्पना के अनुरूप जिले में सभी विभागों के अधिकारी समन्वय से काम कर रहे हैं। इसी कारण यह सफलता मिली है।

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