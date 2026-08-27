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उत्तराखंड न्यूज: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद चंपावत प्रशासन अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर जारी

Thu, 27 Aug 2026 04:53 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत
अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत Published by: Heera Updated Thu, 27 Aug 2026 04:53 PM IST
सार

नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। प्रशासन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

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Champawat administration on alert after heavy floods in Nepal
नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद चंपावत प्रशासन अलर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में यदि उत्तराखंड का कोई नागरिक फंसा है या किसी परिचित के बारे में जानकारी चाहिए तो राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

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जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिले के लोगों से अपील की है कि नेपाल के प्रभावित क्षेत्र में फंसे किसी उत्तराखंड निवासी के संबंध में जानकारी मिलने पर तत्काल अधिकृत हेल्पलाइन पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, नेपाल में संभावित स्थान और उपलब्ध अन्य जानकारी साझा करने से राहत के साथ बचाव एजेंसियों के बीच समन्वय कर मदद पहुंचाने में आसानी होगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और आपदा से जुड़ी जानकारी केवल अधिकृत माध्यमों से साझा करने की अपील की है।

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उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क में है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के 0135-2710334, 0135-2710335, 0135-2664314, 0135-2664315, 0135-2664316 और 8218867005 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1070 पर भी सूचना दी जा सकती है। 

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